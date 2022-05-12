إحصائيات: أعداد السعوديين المتحدثين بالإنجليزية تتزايد 15% سنويًّا

ترتفع أعداد السعوديين المتحدثين باللغة الإنجليزية بنسبة 15% سنويًّا، فيما يبلغ عدد المتحدثين باللغة الفرنسية 15 ألف شخص.
ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون إنفوجرافيك على حسابها بتويتر تحت عنوان "معلومة_من_برنامج"، مستشهدة بما رصده برنامج "حكايا سعودية" من الإقبال المتزايد للسعوديين على تعلم اللغات الأجنبية.
وأكد البرنامج أنه مع مواصلة رؤية 2030 في تحقيق مستهدفاتها ومنها التطوير السياحي والثقافي واحترام التنوع والتعددية والانفتاح على العالم يتسابق الكثير من السعوديين على تعلم اللغات الأجنبية سواء بدافع الفضول أو حب التعلم أو الحصول على فرص عمل مناسب.
وأضاف أن الإحصاءات تؤكد أن عدد السعوديين المتحدثين باللغة الإنجليزية يزيد بنسبة 15% سنويًّا، فيما يبلغ عدد المتحدثين باللغة الفرنسية 15 ألف شخص ويتحدث العديد من السعوديين لغات أخرى مثل الإسبانية والأوردو واليابانية فيما يتجه العديد منهم لتعلم اللغات القديمة مثل الآرامية بعد التقدم في عمليات الكشف عن آثار الحضارات السابقة.