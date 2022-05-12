إحصائيات: أعداد السعوديين المتحدثين بالإنجليزية تتزايد 15% سنويًّا

وأضاف أن الإحصاءات تؤكد أن عدد السعوديين المتحدثين باللغة الإنجليزية يزيد بنسبة 15% سنويًّا، فيما يبلغ عدد المتحدثين باللغة الفرنسية 15 ألف شخص ويتحدث العديد من السعوديين لغات أخرى مثل الإسبانية والأوردو واليابانية فيما يتجه العديد منهم لتعلم اللغات القديمة مثل الآرامية بعد التقدم في عمليات الكشف عن آثار الحضارات السابقة.