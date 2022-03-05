إدارات التعليم تُنبِّه الطلاب والطالبات للمحافظة على الكتب الدراسية

ويأتي تنبيه إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس لأولياء أمور الطلاب والطلاب لأن الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني سيكون جزءٌ منها مخصصًا للفصل الدراسي الثالث؛ لذا يجب المحافظة على الكتب الدراسية، وعدم رميها أو التخلص منها بعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الخميس القادم.