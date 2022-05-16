إدارة جوازات مطار الملك خالد تشارك في استقبال المشاركين في "آيسف 2022"

شاركت إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض في استقبال الطائرة المقلة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة الفائزين بنسبة 62% من جوائز آيسف 2022، الذي أُقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في الفترة بين 7 و13 مايو الجاري.
واستقبل مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العميد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الجديعي، الفائزين الذين حصدوا 22 جائزة، بينها جائزة العالم للشاب عبدالله الغامدي بمجال الطاقة عن بحثه في إنتاج وتخزين الهيدروجين، الذي تنافس فيه مع 1700 بحث لطلاب من 65 دولة، وكذلك ست جوائز عالمية خاصة، ومراكز تراوحت بين الأول والرابع في كل المجالات التي تنافس عليها المبتكرون.
وقدّم العميد الدكتور عبدالعزيز الجديعي، الهدايا والورود وعبارات الترحيب بهذه المناسبة، وكان من ضمن الحضور العقيد خالد العبيد مدير شعبة إدارة المناوبات، وعدد من منسوبي الإدارة.
ومرّت المشاركة السعودية بمرحلة متعددة من خلال تنافس 103 آلاف طالب في الأولمبياد العلمي الذي ينظم كل عام من قبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله ووزارة التعليم، ليتم اختيار 300 مشارك في الأولمبياد الوطني الذي أقيم في فبراير الماضي ثم تأهل 150 مشاركًا تم اختيار منتخب السعودية للعلوم والهندسة من بينهم.
وضمّ المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 35 طالبًا وطالبة من 11 إدارة تعليمية، شاركوا بمشاريع نوعية في مجالات واعدة، منها: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والدوائيات، والبيئة، وتم اختيارهم من بين 40 فائزًا وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" الذي يعد واحدًا من 19 برنامجًا مختلفًا، تقدمها موهبة سنويًا للطلبة الموهوبين الذين يتم اكتشافهم سنويًا في المملكة.