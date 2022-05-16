إدارة جوازات مطار الملك خالد تشارك في استقبال المشاركين في "آيسف 2022"

وضمّ المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 35 طالبًا وطالبة من 11 إدارة تعليمية، شاركوا بمشاريع نوعية في مجالات واعدة، منها: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والدوائيات، والبيئة، وتم اختيارهم من بين 40 فائزًا وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" الذي يعد واحدًا من 19 برنامجًا مختلفًا، تقدمها موهبة سنويًا للطلبة الموهوبين الذين يتم اكتشافهم سنويًا في المملكة.