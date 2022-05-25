إدارة موسم جدة تطرح باقتَيْ الإجازة للعائلة والأصحاب لدخول عدد من مناطق الفعاليات

وتشكل هاتان الباقتان الجديدتان إضافة جديدة للخدمات التي توفرها إدارة الموسم للزوار في مناطق الفعاليات؛ إذ خُصصت هاتان الباقتان لإجازة نهاية الأسبوع المطولة للمدارس؛ ليستمتعوا بالفعاليات والبرامج المقدمة لهم؛ إذ تتميز مناطق الفعاليات بتنوع الخيارات، وتلبيتها لمختلف الفئات والأعمار من الجنسين. كما يتيح تكامل الخدمات فيها من مطاعم ومقاهٍ ومواقف سيارات وعروض مختلفة للزوار قضاء أجمل الأوقات مع أسرهم وأطفالهم في أجواء جميلة.