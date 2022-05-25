إدارة موسم جدة تطرح باقتَيْ الإجازة للعائلة والأصحاب لدخول عدد من مناطق الفعاليات

أعلنت إدارة موسم جدة طرح باقتَيْ "الإجازة" لزوار الموسم بمزايا توفر للزائر تذاكر دخول عدد من مناطق الفعاليات والاستمتاع بعروضها وبرامجها. وتشمل الباقتان بطاقة شحن، تتيح للزوَّار استخدامها في المناطق المحددة.
وتوفر الباقة الأولى، وهي (باقة العائلة)، نحو 30% للعائلة، ويمكن استخدامها لعدد 4 أشخاص، الوالدين وطفلين. وتشمل الباقة بطاقة شحن بقيمة 1580 ريالاً، ويتم استلام البطاقة من داخل المنطقة عند شباك التذاكر.
وتتيح هذه الباقة تذاكر دخول لمناطق سيتي ووك، وجدة بيير، وجدة جنغل، إضافة إلى تجربة ممشى الغابة. ويمكن الحصول على تذكرة الدخول عند حجز الباقة عبر الموقع.
كما توفر الباقة الثانية، وهي (باقة الأصحاب)، نحو 30% للأصحاب، ويمكن استخدامها لعدد 4 أشخاص.
وتشمل الباقة بطاقة شحن بقيمة 2440 ريالاً، ويتم استلامها من داخل المنطقة عند شباك التذاكر.
وتتيح هذه الباقة تذاكر دخول لمناطق سيتي ووك، وجدة بيير، ونادي جدة لليخوت، إضافة إلى تجربة الباراشوت المائي. ويمكن الحصول على تذكرة الدخول عند حجز الباقة عبر الموقع.
وتشكل هاتان الباقتان الجديدتان إضافة جديدة للخدمات التي توفرها إدارة الموسم للزوار في مناطق الفعاليات؛ إذ خُصصت هاتان الباقتان لإجازة نهاية الأسبوع المطولة للمدارس؛ ليستمتعوا بالفعاليات والبرامج المقدمة لهم؛ إذ تتميز مناطق الفعاليات بتنوع الخيارات، وتلبيتها لمختلف الفئات والأعمار من الجنسين. كما يتيح تكامل الخدمات فيها من مطاعم ومقاهٍ ومواقف سيارات وعروض مختلفة للزوار قضاء أجمل الأوقات مع أسرهم وأطفالهم في أجواء جميلة.