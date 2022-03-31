"إسكان حائل" يفتقد الخدمات الأساسية.. وخطر البحث عنها يهدد الأهالي

ويعاني الحي من عدم وجود متنزهات وحدائق عامة وأماكن ترفيه وملاعب رياضية، مشيرين إلى أن أطفالهم وشبابهم يقضون أوقات فراغهم باللعب في الشوارع والطرقات وما بين الأحياء السكنية؛ ما يعرضهم لخطر حوادث السير والدهس، أو توجه البعض من أطفال وشباب الحي إلى الألعاب الإلكترونية، رغم ما قد تتضمنه من آثار سلبية في ظل عدم وجود رقيب أو حسيب على الأطفال.