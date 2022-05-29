إضافة نوعية تخدم فئة غالية.. أمير الشرقية يفتتح مركز المهيدب لـ"متلازمة داون" في الخبر

وقال مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد "إن رعاية أمير المنطقة الشرقية وافتتاحه لهذا الصرح يعد دعمًا واهتمامًا منه للأشخاص ذوي متلازمة داون فهم جزءٌ لا يتجزأ من مجتمعنا، وكل طفل من حقه أن يتعلم وفقًا لقدراته ومهاراته، لذلك سيكون مركز هبة صرحًا تعليميًا سنقوم من خلاله بتدريس وتطوير مهارات الطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون، وأن ندعمهم ونؤهلهم ليكونوا أشخاصًا منتجين ومستقلين بذاتهم.