محليات
إطلاق اسم "جلوي بن عبدالعزيز" على منتزه "أبا الرشاش" بنجران
تقديرًا للجهود التي يقوم بها في خدمة المنطقة وتعزيز مسيرة التنمية
أطلقت أمانة نجران اسم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على منتزه "أبا الرشاش" بنجران.
وتأتي هذه التسمية تقديرًا للجهود التي يقوم بها الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في خدمة المنطقة وتعزيز مسيرة التنمية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.
وجاء في تغريدة أمانة نجران عبر حسابها الرسمي: "أمانة منطقة نجران تستبدل مسمى منتزه أبا الرشاش، إلى منتزه جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".