إطلاق اسم "جلوي بن عبدالعزيز" على منتزه "أبا الرشاش" بنجران

وتأتي هذه التسمية تقديرًا للجهود التي يقوم بها الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في خدمة المنطقة وتعزيز مسيرة التنمية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.