إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"

وثمّن محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، خلال كلمته التي ألقاها في حفل إطلاق بوابة "حصين"، الاهتمام والدعم الكبيرين لمنظومة الأمن السيبراني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، الأمر الذي أسهم في بناء القطاع بشقيه الاقتصادي والأمني ورسم معالم رؤيته وتحقيق إنجازات نوعية، وحصول المملكة على المركز الثاني في "المؤشر العالمي للأمن السيبراني"، كما قدم شكره لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة على الدعم والتمكين المستمر لمنظومة الأمن السيبراني والعاملين فيها.