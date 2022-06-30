إطلاق خدمة "حجز موعد إلكتروني لذبح الأضاحي" بمسالخ الرياض ومكة

إضافة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، وإتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية؛ حيث تم الإعلان عن الخدمة اليوم وقبل وقت كاف من موسم ذبح الأضاحي؛ ليتمكن المستفيدون من الاطلاع عليها والاستفادة القصوى منها.