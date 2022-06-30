إطلاق خدمة "حجز موعد إلكتروني لذبح الأضاحي" بمسالخ الرياض ومكة

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم الخميس، خدمة "حجز موعد إلكتروني لذبح الأضاحي" بمسالخ الوزارة المعتمدة في مكة المكرمة والرياض.
يأتي ذلك بهدف التسهيل على الأفراد وقطاع الأعمال، وتخفيف الزحام عن المسالخ، وتنظيم عملية التوافد.
وضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات المنظومة، بهدف تقليل الوقت والجهد على المستفيدين.
إضافة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، وإتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية؛ حيث تم الإعلان عن الخدمة اليوم وقبل وقت كاف من موسم ذبح الأضاحي؛ ليتمكن المستفيدون من الاطلاع عليها والاستفادة القصوى منها.
وأكدت الوزارة إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني لموعد ذبح الأضاحي في المسالخ المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمجهزة تقنيًّا لخدمة الحجز الإلكتروني؛ مما يسهم في تقليل الازدحام وساعات الانتظار الطويلة.
وأوضحت أن الخدمة تتضمن خصائص عدة؛ منها: حجز اليوم، والوقت لذبح الأضحية، واختيار نوع الأضحية "أبقار- ضأن- ماعز"، بالإضافة إلى اختيار المسلخ المطلوب والملائم من قبل المستفيد.
وقالت الوزارة: إن الخدمة الجديدة تمت إتاحتها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة "نما" بالدخول عبر الرابط ,بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 1443هـ.
ولفت إلى أنها أقامت ورشتي عمل تدريبية حول الخدمة الجديدة لمنسوبي الوزارة في فرعي الرياض ومكة المكرمة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تشرف على تلك المسالخ بعد نقل الاختصاصات لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ضمن نقل سبعة اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصدرتها أسواق النفع العام.
فيما تنفذ الفرق الفنية في الفروع والمكاتب التابعة للوزارة بدورها بجولات رقابية؛ للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية.