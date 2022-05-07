إعجاب شبابي واستياء تربوي بمسرحية العيد "حلالهم دلالهم" بالدمام

يذكر أن مسرحية "حلالهم دلالهم" تأتي بتعاون سعودي كويتي، وهي من بطولة أحمد العونان، زهرة عرفات، أحمد ايراج، فهد البناي، محمد الرمضان، إيمان الحسيني، عبد الله البدر، وحيد عبد الله، عامر الكعبي.