إعجاب شبابي واستياء تربوي بمسرحية العيد "حلالهم دلالهم" بالدمام

بينما تتعالى أصوات القهقهة في أوساط الشباب والشابات الحاضرين لمسرحية العيد العائلية "حلالهم دلالهم" بالدمام، تبرز ملامح الاستياء على وجوه الآباء والتربويين بسبب احتواء المسرحية في حواراتها على ألفاظ وصفات غير مرغوبة.
وبين هذا وذاك تأتي تأكيدات القائمين على المسرحية بأنها تصنف كمسرحية اجتماعية كوميدية تدورُ أحداثها حول عائلة تتدهورُ حالتها الاجتماعية والنفسية بسبب اللامبالاة والإهمال؛ حيث تتكونُ هذه العائلة من أربعة إخوة أيتام "ثلاثة شباب، وبنت" يقوم بتربيتهم جدهم، وتتوالى أحداث المسرحية في إطار كوميدي.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي انتقد المعالج النفسي أسامة الجامع المسرحية موضحًا أنه من المؤسف أن يتم عرض مسرحية "حلالهم دلالهم" بالدمام أيام العيد تحتوي في حواراتها على بعض الألفاظ غير المناسبة على مسمع من العائلات والمراهقين.
وقال: المسرحية مصنفة أنها موجهة للأسرة قدمت إلى جانب الكوميديا مجموعة من الشتائم؛ فهل هذه الرسالة التي نريد لأبنائنا أن يتربوا عليها؟.
فيما علق بعض الحضور بأنها ألفاظ عادية، لاسيما أن أجواء المسرحية كوميدية والحضور على علم بأن الألفاظ الواردة في الحوارات من باب السخرية.
يذكر أن مسرحية "حلالهم دلالهم" تأتي بتعاون سعودي كويتي، وهي من بطولة أحمد العونان، زهرة عرفات، أحمد ايراج، فهد البناي، محمد الرمضان، إيمان الحسيني، عبد الله البدر، وحيد عبد الله، عامر الكعبي.