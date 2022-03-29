"إعلاميو مكة" يعبرون عن الاعتزاز بذكرى الـ 100 عام لجريدة "أم القرى"

من جانبه، قال الدكتور خضر اللحياني مذيع تلفزيوني؛ نحن نحتفل بميلاد يوم أغر ميمون يقف بنا على رابية العز والانطلاقة الرائدة ليسجل التاريخ ذكرى مائة عام على صدور العدد الأول من صحيفة أم القرى الصحيفة الرسمية للدولة، والتي أطلقها الملك المؤسس عبدالعزيز يعجز اللسان ويتوقف البيان لو أردنا وصف هذه المناسبة العظيمة للإعلام السعودي وللوطن، وقد لا يسعفني قاموس ذاكرتي وقد لا أجد ما يقنع ذاتي في الاختياري من لآليء الكلمات وجميل العبارات التي ترضيني للتعبير عن هذا المنجز الكبير الذي يُطل علينا والإعلام السعودي، ويحقق قفزات غير مسبوقة محلياً ودولياً وتطورات متسارعة في شتى وسائل الإعلام التقليدي والجديد؛ حتى أصبحنا محط أنظار العالم بما حققنا وبما وصلنا إليه من تطور علمي وتقني ومعرفي وثقافي، فكم من القنوات الفضائية السعودية المتخصصة العامة والخاصة، وكم من الصحف الورقية والإلكترونية، وكم من الترددات الإذاعية والمدونات الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام الجديد وتميز الإعلاميين السعوديين في الطرح والمضمون، وكل ذلك لم يتحقق إلا بالرؤية الثاقبة للملك المفدى وولى عهده حفظهما الله ورعاهما.