إعلان رسمي يكشف الجمعيات المرخصة لاستقبال طلبات التطوع لخدمة الحجاج

وأضافت أن هناك عددًا من الجمعيات المرخصة لاستقبال طلبات التطوع عن طريق المواقع الرسمية لها، وهي كالتالي:

1- جمعية هدية الحاج والمعتمر: hadiyah.org.sa

2- جمعية إكرام عابري السبيل: makarim.org.sa

3- جمعية ضيافة المدينة المنورة: diafatalmadina.sa

4- جمعية ضيوف مكة: dyoofmkh.org.sa

5- جمعية الهدى لمساعدة الحجاج برابغ: alhuda.org.sa

6- جمعية وفادة التطوعية بالمدينة المنورة: ‏@wifada_sa