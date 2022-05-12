إعلان رسمي يكشف الجمعيات المرخصة لاستقبال طلبات التطوع لخدمة الحجاج

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن استقبال طلبات التطوع لخدمة ضيوف الرحمن لحج عام 1444هـ، سيتم الإعلان عن فرصها التطوعية عن طريق المنصة الوطنية للتطوع وذلك مع الجمعيات المرخصة.
وأضافت أن هناك عددًا من الجمعيات المرخصة لاستقبال طلبات التطوع عن طريق المواقع الرسمية لها، وهي كالتالي:
1- جمعية هدية الحاج والمعتمر: hadiyah.org.sa
2- جمعية إكرام عابري السبيل: makarim.org.sa
3- جمعية ضيافة المدينة المنورة: diafatalmadina.sa
4- جمعية ضيوف مكة: dyoofmkh.org.sa
5- جمعية الهدى لمساعدة الحجاج برابغ: alhuda.org.sa
6- جمعية وفادة التطوعية بالمدينة المنورة: @wifada_sa