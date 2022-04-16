إعلان وزارة التجارة ضد وكالات السيارات والمعارض يكشف سيلاً من القصص والتجارب المزعجة

وقدم بعض المتضررين حلولاً بنكهة "الفضفضة"!! .. حيث تقول فتاة "ذهبت لأحد وكلاء السيارات في شهر يناير قال لي ادفعي عربون وبنطلبها لك وتستلمينها بشهر 8 أو 9 والصالة ما فيها حتى سيارة عرض، مع العلم موديل 22 طلعت للمعارض وجدت أنواعًا وأشكالًا لجميع الفئات متوفرة بسعر أعلى من الوكيل؟ معقولة ما تدرون عن التلاعب اللي صاير؟! .. الحل موجود وأسهل منه ما فيه بس ليتكم تطبقون".