"إعمار اليمن" يدعم سقطرى بمشروعين تنمويين في قطاعي الطاقة والمياه

ويسهم مشروع تدعيم توافر الوقود في سقطرى في الحد من آثار الكوارث والعوامل الطبيعية على توافر الطاقة سقطرى، وكذلك يسهم في التخفيف من آثار التحديات اللوجستية على توفير الطاقة للجزيرة، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على الصمود، والذي يعود بالنفع على 54،442 مستفيدًا، كما يبلغ سعة نظام الخزن 1.5 مليون لتر.