إفريقيا الوسطى ومنظمة "سيماك" تدعمان طلب السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"

من جانبه، أعرب الرئيس أندو عن ترحيب المنظمة بزيارة المستشار قطان، موضحًا أنها زيارة تاريخية رفيعة المستوى بوصفه أول مسؤول سعودي يزورها، مشيرًا إلى أن ما أبداه المستشار يترجم العلاقات المتميزة بين السعودية ودول المنظمة، ومنوهًا بترحيب المنظمة بالجهود التي تقوم بها السعودية في القارة الإفريقية.