إفريقيا الوسطى ومنظمة "سيماك" تدعمان طلب السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"
أوفد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى "دولة مقر منظمة سيماك" وفدًا رسميًّا للمشاركة في الاجتماع الذي عقده المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع رئيس وأعضاء المجموعة.
وأعلن مستشار رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى أدريان بوني أبومبو في تصريح إلى وسائل الإعلام عقب الاجتماع ترحيب بلاده بعقد القمتَيْن (السعودية - الإفريقية الأولى، والعربية - الإفريقية الخامسة) في مدينة الرياض، ودعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدنية الرياض.
ومن جهته، عبَّر المستشار "قطان" عن شكر وتقدير حكومة السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين البلدَيْن.
وفي سياق متصل، استقبل رئيس المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا "سيماك"، البروفيسور دانييل أونا أندو، في مقر المنظمة بجمهورية غينيا الاستوائية اليوم الأربعاء المستشار في الديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، بحضور أعضاء المنظمة.
وتحدَّث المستشار قطان خلال اجتماعه بأعضاء المنظمة عن العلاقات السعودية الإفريقية، وسُبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص قيادة السعودية على توطيد العلاقات معها بما يخدم المصالح المشتركة.
وتطرق إلى القمتين اللتين ستستضيفهما السعودية خلال العام الجاري (القمة السعودية-الإفريقية الأولى)، و(القمة العربية-الإفريقية الخامسة)، في مدينة الرياض بإذن الله، مؤكدًا أن القمة السعودية-الإفريقية التي ستُعقد للمرة الأولى تأتي انطلاقًا من حرص حكومة السعودية على تعزيز الشراكة مع دول القارة الإفريقية.
وأشار إلى معرض "إكسبو 2030" الذي تتطلع المملكة العربية السعودية لاستضافته عام 2030 في مدينة الرياض، منوهًا بالدعم المعلن الذي تلقته السعودية من الدول الإفريقية.
من جانبه، أعرب الرئيس أندو عن ترحيب المنظمة بزيارة المستشار قطان، موضحًا أنها زيارة تاريخية رفيعة المستوى بوصفه أول مسؤول سعودي يزورها، مشيرًا إلى أن ما أبداه المستشار يترجم العلاقات المتميزة بين السعودية ودول المنظمة، ومنوهًا بترحيب المنظمة بالجهود التي تقوم بها السعودية في القارة الإفريقية.
عقب اللقاء أصدرت المنظمة بيانًا، أكدت فيه ترحيبها بعقد القمتين (القمة السعودية- الإفريقية الأولى، والقمة العربية- الإفريقية الخامسة).
وأشاد البيان بجهود السعودية الحثيثة التي تسعى من خلالها لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية، وأكدت دعمها الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض.