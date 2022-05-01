"إكرام" توقف هدر أكثر من ربع مليون كيلو من فائض الطعام خلال رمضان بمكة المكرمة

كشفت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أن حصيلة ما حافظت عليه من فائض الطعام خلال شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة بلغ أكثر من ربع مليون كيلو من مختلف الأصناف الغذائية.
وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي لـ "سبق": "بفضل الله تعالى وبفضل ما نحظى به من دعم من قيادتنا الرشيدة والشريك الاستراتيجي أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي كان فريق عمل الجمعية متأهبًا لتغطية جميع الأماكن التي يفيض فيها الطعام عن الحاجة".
وأضاف "ومع نهاية شهر رمضان المبارك وصل حجم الفائض الذي حافظنا عليه 251,061 كيلو بقيمة تقديرية بلغت 2,854,492 ريالاً.
وأكد "المطرفي" أن المستفيدين من هذا الفائض بلغ 712,108 مستفيد فيما نفذت الجمعية 1354 طلعة بمركباتها التي تبلغ 55 مركبة.
يُشار إلى أن جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة متخصصة في جمع فائض الطعام من كل الأماكن حيث خصصت فريق عمل متدرب لجمع الفائض من ساحات المسجد الحرام في رمضان ومن فنادق المنطقة المركزية ومن مؤسسات الإعاشة وغيرها.