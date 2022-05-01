"إكرام" توقف هدر أكثر من ربع مليون كيلو من فائض الطعام خلال رمضان بمكة المكرمة

وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي لـ "سبق": "بفضل الله تعالى وبفضل ما نحظى به من دعم من قيادتنا الرشيدة والشريك الاستراتيجي أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي كان فريق عمل الجمعية متأهبًا لتغطية جميع الأماكن التي يفيض فيها الطعام عن الحاجة".