إلزام للقطاع الخاص.. 7 آلافٍ أدنى راتب لأطباء الأسنان والصيادلة السعوديين

يدخل، غدًا الاثنين، قرار إلزام القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين، إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ؛ وذلك وفقًا لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، الصادر في 12 أكتوبر 2021، والذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.
وحدد الدليلُ الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان، سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان.
كما اشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وفقًا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نِسَب التوطين المفروضة.
ووفقًا للدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة؛ فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يُشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضِمن نِسَب التوطين المفروضة.
ويستهدف القرار رفعَ عدد أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 12 ألفًا، بعد أن كان العدد لا يتجاوز في المجموع 3600 موظف؛ فيما بيّنت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم دعم الأجور بنسبة 50%.
وسجلت السعودية مستوى بطالة منخفضًا خلال الربع الرابع من العام 2021م، عند 11%، بحسب الهيئة العامة للإحصاء في 30 مارس الماضي؛ إذ يُعد الأدنى منذ نحو 10 سنوات.
وبالعودة لأبرز الأسباب التي ساهمت في تحقيق ذلك، والقراءة في بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ يتضح دخول نحو 400 ألف سعودي وسعودية لسوق العمل للمرة الأولى خلال العام 2021، كما وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 1.950 مليون، وهو رقم تاريخي لم يسبق تسجيله في سوق العمل السعودي.