إلزام للقطاع الخاص.. 7 آلافٍ أدنى راتب لأطباء الأسنان والصيادلة السعوديين

وبالعودة لأبرز الأسباب التي ساهمت في تحقيق ذلك، والقراءة في بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ يتضح دخول نحو 400 ألف سعودي وسعودية لسوق العمل للمرة الأولى خلال العام 2021، كما وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 1.950 مليون، وهو رقم تاريخي لم يسبق تسجيله في سوق العمل السعودي.