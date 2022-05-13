إمام المسجد النبوي: القلوب مكمن الإرادة والاختيار.. وهي مناط التكليف والاختبار

وقال: القلوب مكمن الإرادة والاختيار وهي مناط التكليف والاختبار وعليها مدار قبول الأعمال والحساب ومضاعفة الثواب والعقاب قال عليه الصلاة والسلام؛ "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ، مبينا أن القلوب سريعة التقلب والتبدل كثيرة التغير والتحول وأن الله سبحانه يمتحن القلوب عند الفتن والمحن والابتلاءات فمن كان فيما بينه وبين الله في داخل نيته التي لا يطلع عليها إلا الله صادقا مع الله ثبته وأسعده في الدنيا والأخرة قال تعالى: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويُضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء}.