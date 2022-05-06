إمام المسجد النبوي: كلمة التوحيد مفتاح الخير كله ولا ينقطع عطاؤها

تحدّث إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، عن معنى وفضل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"، موضحًا أنها كلمة التقوى والإخلاص، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا ينقطع خيرها ولا يفنى، فهي مفتاح الخير كله.
وقال: الله ضرب المثل الأفضل الأكمل الأدلّ للكلمة الطيبة "لا إله إلا الله" الطيبة بمدلولها وموضوعها، والمُخبر بها عنه، وهو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، السُّبُّوح الملك القدوس له الأسماء الحسنى والمثلُ الأعلى، وهي طيبة بذاتها، مطيّبة للقلب الذي اعتقدها، ومطهّرة له من نجس الشرك والكفر والشكّ والنفاق وسيئ الأخلاق، فلا أطيب منها ولا أطهر، ولا أقوى منها ولا أظهر، ولا أكمل منها ولا أفضل، ولا أقدس منها ولا أنفس، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا يتناهى معناها ولا يحاط بعلمها، فهي الكلمة الطيبة العليا الباقية، وكلمة التقوى والإخلاص، فلا أشرف منها ولا أعزّ، وهي كلمة كريمة على الله عزّ وجلّ، تدخل الصادق الجنة، وتحقن دم الكاذب في الدنيا، ولا تقومها السماوات ولا الأرضون، ضربها الله مثلاً كالنخلة الثابتة الأصول، الباسقة الفروع، فلا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن، وفروعها من الكلم الطيب والعمل الصالح صاعدة إلى السماء، كالنخلة دائمة النفع، متواصلة الخير والبر، بسراً ورطباً وتمراً، فلا إله إلا الله لا ينقطع خيرها، ولا يفنى برّها، ليلاً ونهاراً، غدوة وعشية، كلاماً طيباً وأعمالاً صالحةً تُرفع لرب العالمين.
وأضاف "ابن حميد": "فكما أنه لا حياة للشجر إلا بالماء فلا حياة للقلب إلا بوحي السماء، ولا تقوى الشجرة ويتم نباتها، إلا بتعاهدها وصيانتها عما يضرّها من الحُشاش والخشاش، وكذلك القلب مع أدواء متعة الشهوات، ومخاضات الشبهات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جدّدوا أيمانكم، قيل يا رسول الله، كيف نجدّد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله".
وأردف إمام المسجد النبوي: قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}.
وتابع: البشرى كل البشرى لمن كثرت أعماله وأقوال الصالحة، يؤدي كل وقت حق الله ورسوله، فكلامه الطيب إلى الله صاعد، وأعماله الصالحة إلى الله مرفوعة، ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، وبذلك يذكر في الملأ الأعلى، ويثني عليه الله تبارك وتعالى ويباهي به الملائكة الكرام، وينال الرضوان من الرحمن، ويا خيبة من ضعفت شجرة إيمانه، فضعفت ثمرها، فليس له من الكلم الطيب والعمل الصالح إلا النزر القليل؛ لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة، وصرف قوة عزائمه وهممه في جمع حطام الدنيا الفانية، وشغل عقله ومداركه في التكاثر.