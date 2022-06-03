إنتاج "السمان" في تبوك.. ريادة متواصلة على مستوى الشرق الأوسط

ويعد المشروع المؤسس في العام 1984م، على بعد 30 كيلومتراً شمال مدينة تبوك، أحد أهم المشاريع الوطنية والعلامات المضيئة للتنوع الاقتصادي الذي تمتاز به المملكة العربية السعودية؛ لما يضم من تجهيزات وإمكانات متفردة وتقنية متطورة تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال، إذ فاقت الاستثمارات فيه 60 مليون ريال.