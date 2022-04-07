إنجازات ضخمة وقرارات صائبة.. من أين يستمد ولي العهد شعبيته الدولية؟

فولي العهد له العديد من الجهود التي يمتد نفعها إلى صالح البشرية جمعاء مثل جهوده في مجال معالجة أزمة التغير المناخي التي تؤرق العالم، ويهدد استمرارها مستقبل البشرية وكوكب الأرض معًا؛ إذ أعلن الأمير محمد بن سلمان مبادرتيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين ستؤديان خلال العقود المقبلة إلى زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة، كما ستؤدي "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" إلى زراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط؛ وفق المستهدف العام لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، بالإضافة إلى جهود ولي العهد في مكافحة الإرهاب الدولي كجزء من تعهده في أكتوبر 2017 "بالقضاء على بقايا التطرف في القريب العاجل، وإعادة المملكة إلى الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديان".