"إنفاذ" يعرض 70 أصلاً عقارياً على مساحة أكثر من 80 ألف متر مربع

وتبدأ المزادات بمزاد دانة الغربية الإلكتروني الذي يستعرض 4 عقارات متنوعة بمكة المكرّمة، ومزاد مشارف الحضوري الذي يستعرض 22 عقاراً بالمدينة المنوّرة، ومزاد المشرق الإلكتروني الذي يُقام على 4 عقارات متنوعة بالمدينة المنوّرة، وكذلك مزاد دانة الغربية الحضوري الذي يعرض 19 عقارًا بمدينة جدة، ومزاد نخبة مكة الإلكتروني الذي يعرض 11 عقارًا بمكة المكرّمة، ومزاد شمال المملكة الإلكتروني الذي يقام على 9 عقارات في كل من: سكاكا، والقريات، ورفحاء، وينبع البحر، وتبوك، وأخيرًا مزاد مشارف مكة الذي يعرض عقارًا مميزًا بمكة المكرّمة.