"إنفاذ" يعلن عن التفعيل التجريبي لنموذج الإسناد المطوّر

وأكد على إسهام هذه الآلية في رفع جودة كفاءة قطاع التصفية والبيع في السوق المحلي، ليشمل النموذج المطوّر إجراءاتٍ فعّالة لاحتساب القيمة العادلة للأصول وضمان حوكمة عملية التصفية بما يحفظ حقوق المستفيدين، منها تفعيل خطوة التقييم الاسترشادي المبدئي والاستعانة بمختصين في الحلول المتكاملة في التقييم العقاري، ورفع عدد تقارير التقييم المعتمدة من الجهات والهيئات الرسمية المرخصة.