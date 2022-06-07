إيجارات شقق جدة "نار".. وشيخ العقار لـ"سبق": "هذا موعد استقرار الأسعار"

وحول الموعد المتوقع لاستقرار الأسعار قال: "أعتقد أن الأسعار ستستقر على الزيادات الحالية، وأتوقع أن يتوقف الصعود مع صرف التعويضات الذي بدأ أمس الأول؛ لأن الأغلبية الساحقة ستتجه للشراء، وهناك عدد كبير من الوحدات السكنية الجاهزة ستغطي جزءًا كبيرًا من الطلب، وكذلك مشاريع الإسكان على وشك التسليم، وسوف تساعد في حل الأزمة".