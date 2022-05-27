"إيجار": 3 ملايين عقد سكني موثق حتى الشهر الجاري

وكان "إيجار" أعلن في وقت سابق إضافة عدد من الخدمات التي وجدت صداها في القطاع العقاري، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونيًا مباشرة عبر الشبكة، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار ومنها: "مدى" و"سداد"، وشحن الأرصدة، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا، إضافة إلى وجود شراكات استراتيجية مع جهات أخرى، التي تمكّن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.