إيداع 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو من "حساب المواطن"

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 124 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.