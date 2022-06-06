إيقاف المناوبات بالمراكز الصحية المناوبة بمكة وسحب القوى المكلفة منها لصالح الحج

بالإضافة للمراكز الموسمية (حجز الجموم- حجز جدة- حجز السيل-حجز الليث - العمرة الموسمي-الابيار الموسمي)، حيث سيعمل كل منها اثنتي عشرة ساعة لكل فترة، بحيث تبدأ الفترة الأولى اعتباراً من الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي .