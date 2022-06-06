إيقاف المناوبات بالمراكز الصحية المناوبة بمكة وسحب القوى المكلفة منها لصالح الحج

علمت "سبق" أن وزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي بمكة المكرمة، قررت إيقاف نظام المناوبات بالمراكز الصحية المناوبة، وذلك لبدء التشغيل الفعلي لبرنامج الطب الوقائي والمراكز الصحية الموسمية، ما قد يستدعي سحب غالبية القوى المكلفة من تلك المراكز.
واعتمد التجمع الصحي بمكة، المراكز المعتمد تشغيلها خلال شهر ذي الحجة، ولمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم 5/12/1443هـ وحتى نهاية دوام يوم 19/12/1443هـ بواقع أربع وعشرين ساعة يومياً وعددها (29) مركزاً صحياً وهي:
الإسكان-المنصور- مخطط الأمير أحمد (الخالدية)- العتيبية- المعابدة- العزيزية -العدل - الملاوي- شارع الحج - الكعكية - العوالي- جرول- الهجلة - السليمانية- الزاهر- الهنداوية -الهجرة- بطحاء قريش-مخططات الشرائع7- التنعيم-النوارية - الجموم – بحرة، وجميع هذه المراكز الصحية تعمل على مدار اليوم بواقع فترتين.
بالإضافة للمراكز الموسمية (حجز الجموم- حجز جدة- حجز السيل-حجز الليث - العمرة الموسمي-الابيار الموسمي)، حيث سيعمل كل منها اثنتي عشرة ساعة لكل فترة، بحيث تبدأ الفترة الأولى اعتباراً من الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي .
ويتم إنقاص معدل ساعات العمل بالمراكز لتعمل على فترة واحدة بواقع اثنتي عشرة ساعة فقط من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً خلال الفترة من 7/12/1443هـ وحتى نهاية دوام يوم 9/12/1443هـ لحين عودة المتحركين من منطقة المشاعر المقدسة إلى مراكزهم.