"االشرقية".. تدشين المرحلة الثالثة من "حياة بدون ألم" للأطفال المصابين بالسكري

وقال "التركي": "منذ التأسيس ونحن نسعى لتقديم كل ما هو جديد ومفيد لأطفال النادي، وأكثر ما يشغل تفكيرنا هو محاولة تخفيف آلام الأطفال ومعاناتهم اليومية؛ حيث يعاني أطفال السكري من تعدد مرات الوخز والتي تصل لعشر مرات يوميًا سواءً كان الوخز لحقن جرعات الإنسولين (4 مرات) أو لفحص معدل سكر الدم (6 مرات)، لذا يلجأ معظمهم للتغاضي عن فحص سكر الدم تجنبًا للمزيد من وخز الإبر، ويؤدي ذلك لعدم الانتباه لارتفاعات أو انخفاضات معدلات سكر الدم لدى هؤلاء الأطفال والذي بدوره يؤدي لارتفاع معدلات السكر التراكمي بالدم والتعرض لمضاعفات السكري الخطيرة في سن مبكرة".