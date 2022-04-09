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ابحث عن سادة قريش.. ما الفهم الخاطئ في "أَمۡ تَأۡمُرُهُمۡ أَحۡلَـٰمُهُم"؟

كلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود