اتحاد الغرف السعودية ينظم فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصري

نظّم اتحاد الغرف التجارية السعودية في القاهرة اليوم، فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصري، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية، بحضور وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وبمشاركة وفد رفيع المستوى يضم (58) من أصحاب الأعمال السعوديين.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان خلال كلمته أن تزامن انعقاد فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصري مع زيارة سمو ولي العهد يعكس حرص حكومة المملكة على تعزيز العلاقات في شتى المجالات وبخاصة الاقتصادية.
وبيّن أن العلاقات السعودية المصرية تتسم بقابلية للنمو والتوسع بشكل كبير في المستقبل؛ نظراً لما تتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية.
وأكد "العجلان" أن الملتقى يشكل خطوة مهمة لتعزيز وتفعيل التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين بما يلبي طموحات قيادتي وشعبي البلدين، مفيداً أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ أكثر من 87% في عام 2021م مقارنة بعام 2020م حيث بلغ 54 مليار ريال، كما نمت الاستثمارات المشتركة خلال الخمس سنوات الماضية لأكثر من 35 مليار دولار أمريكي.
وأشاد بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي المصري في تحقيق الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية وتعميق العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات البينية.
يُذكر أن تنظيم اتحاد الغرف السعودية اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري يأتي لبحث دور المجلس في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.