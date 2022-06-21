اتحاد الغرف السعودية ينظم فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصري

نظّم اتحاد الغرف التجارية السعودية في القاهرة اليوم، فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصري، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية، بحضور وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وبمشاركة وفد رفيع المستوى يضم (58) من أصحاب الأعمال السعوديين.