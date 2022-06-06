اتحاد الغرف ومؤسسة Business Year يوقّعان شراكة بحثية لإصدار تقرير اقتصادي

تأتي هذه التقارير الدولية لتعكس التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تعمل مؤسسة The Business Year على تقارير اقتصادية، تركزت على قطاعات التكنولوجيا المالية والرقمنة والرياضة والترفيه، إلى جانب التقرير السنوي الرئيس، لتشكل مرجعاً حيوياً حول القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة.