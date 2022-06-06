اتحاد الغرف ومؤسسة Business Year يوقّعان شراكة بحثية لإصدار تقرير اقتصادي

وقّع أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، اليوم، مذكرة تفاهم مع مديرة مؤسسة The Business Year في المملكة ألينا هاكانسون، يكون بموجبها الاتحاد شريك البحث للمؤسسة الدولية في تقريرها الجديد "المملكة العربية السعودية 2022" وهو تقرير اقتصادي سنوي يتضمن تحليلاً مفصلاً لاتجاهات الاقتصاد الكلي بالمملكة وتقييماً لمختلف القطاعات الاقتصادية وعرضاً للفرص الاستثمارية الموجودة.
تأتي هذه التقارير الدولية لتعكس التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تعمل مؤسسة The Business Year على تقارير اقتصادية، تركزت على قطاعات التكنولوجيا المالية والرقمنة والرياضة والترفيه، إلى جانب التقرير السنوي الرئيس، لتشكل مرجعاً حيوياً حول القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة.
وسيقدم اتحاد الغرف السعودية دعماً لدفع جهود البحث وتسليط الضوء على الفرص التجارية المتاحة لمجتمع المستثمرين المحليين والدوليين.
وسيعمل التقرير للترويج للمملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، وسيعمل كأداة تسويقية وتعريفية بالوضع الاقتصادي والمناخ الاستثماري للمملكة، ونقل التطورات والمستجدات للعالم الخارجي.