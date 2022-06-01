"اتحاد عذيب (جو)" تعلن نتائجها للعام المالي 2021- 2022

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، عن نتائجها المالية للعام المالي 2021- 2022، والمنتهي بنهاية 31 مارس 2022م، والتي أظهرت أداءً إيجابيًّا واستمرارًا لتحسن الأداء المالي للشركة.
وكشفت النتائج المالية للشركة عن تسجيل إيرادات بلغت 379 مليون ريال، والتي تمثل نموًّا بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق، وإجمالي أرباح بلغت 92 مليون، بزيادة بلغت 66%، وانخفاض الخسائر التشغيلية بنسبة 52%، وتحسن صافي الخسائر بنسبة 3%، مقارنة بالعام المالي السابق.
ويعود الانخفاض في صافي الخسائر نتيجة للنمو في إيرادات قطاع الأعمال والقطاع الحكومي بالإضافة إلى الإنترنت الثابت وخدمة الفايبر المنزلي نتيجة مبادرة فتح النطاق العريض من قِبَل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع الاستمرار في ترشيد التكاليف للوصول للربحية؛ مما يؤكد أن استراتيجية التحول بالشركة ماضية في تحقيق أهدافها، وأن الشركة في طريقها لتحقيق الأرباح.
وعلّق رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، بأن النتائج تعكس تحسن أداء الشركة المالي والتشغيلي، وأن الشركة مستمرة في مسيرتها وتحقيق أهداف استراتيجية التحول والوصول للربحية بإذن الله.
وأضاف يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، أن نتائج هذا العام الإيجابية تخطت تحديات كثيرة تشغيلية ومالية وساهمت في نقل الشركة لمركز تنافسي أفضل بقطاع الاتصالات السعودي؛ حيث تم تطبيق استراتيجية التحول الرقمي للشركة لخدمة العملاء بصورة أفضل، وتم البدء بتنفيذ استراتيجية تطوير البنية التحتية لتوفير خدمات أفضل وبجودة أعلى لتحسين خدمة العملاء وتلبية احتياجات السوق. كما تم إطلاق منتجات وخدمات جديدة لقطاعي الأعمال والأفراد مثل الحوسبة السحابية وخدمة آل SD-WAN كما تم الحصول على ترخيص خدمات إنترنت الأشياء.
وعبّر الرئيس التنفيذي عن شكره وامتنانه للقيادة الكريمة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ما يولونه من اهتمام ودعم لشركات الاتصالات ودورهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
جدير بالذكر أن الشركة حصلت على موافقة هيئة سوق المال والجمعية العمومية على خفض رأس مال الشركة، كما قامت بتقديم ملف رفع رأس المال إلى هيئة سوق المال، والذي سينعكس إيجابًا على وضع الشركة المستقبلي واستثماراتها.