"اتحاد عذيب (جو)" تعلن نتائجها للعام المالي 2021- 2022

وأضاف يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، أن نتائج هذا العام الإيجابية تخطت تحديات كثيرة تشغيلية ومالية وساهمت في نقل الشركة لمركز تنافسي أفضل بقطاع الاتصالات السعودي؛ حيث تم تطبيق استراتيجية التحول الرقمي للشركة لخدمة العملاء بصورة أفضل، وتم البدء بتنفيذ استراتيجية تطوير البنية التحتية لتوفير خدمات أفضل وبجودة أعلى لتحسين خدمة العملاء وتلبية احتياجات السوق. كما تم إطلاق منتجات وخدمات جديدة لقطاعي الأعمال والأفراد مثل الحوسبة السحابية وخدمة آل SD-WAN كما تم الحصول على ترخيص خدمات إنترنت الأشياء.