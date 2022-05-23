اتفاقية بين "إغاثي الملك سلمان" ومؤسسة البصر العالمية لتنفيذ برامج "مكافحة العمى"

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لتنفيذ عددٍ من الحملات الطبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسبّبة في 8 دول، تشمل 120 ألف مستفيد، حيث تستهدف 9600 عملية إزالة مياه بيضاء وجراحات صُغرى، والقيام بتوزيع 24 الف نظارة طبية، وأدوية وقطرات علاجية.
وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والأمين العام لمؤسسة البصر الدكتور عادل بن عبدالعزيز الرشود بمقر المركز بالرياض.
وأوضح الدكتور عقيل الغامدي، أنه بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ 24 مشروعاً طبياً بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من: جمهورية الكاميرون، والنيجر، وبنجلاديش، ونيجيريا، والسودان، وسريلانكا، واليمن، والمملكة المغربية، يتم خلالها إجراء ما يقارب 9600 عملية جراحية.
وأضاف الغامدي، أن هذه البرامج تأتي امتداداً للجهود التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وانسجاماً مع مساعيه الرامية لترسيخ ثقافة العمل التطوعي باعتباره علامة بارزة من علامات النهضة المجتمعية، وتعزيزاً للقيم الإنسانية والتنمية المستدامة، وذلك بتوجيهات من القيادة الحكيمة -أيدها الله- وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.
يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية قام بتنفيذ 132 مشروعًا لمكافحة العمى والأمراض المسببة له شملت 16 دولة واستفاد منها 421,806 مستهدفين.