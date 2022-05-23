اتفاقية بين "إغاثي الملك سلمان" ومؤسسة البصر العالمية لتنفيذ برامج "مكافحة العمى"

وأوضح الدكتور عقيل الغامدي، أنه بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ 24 مشروعاً طبياً بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من: جمهورية الكاميرون، والنيجر، وبنجلاديش، ونيجيريا، والسودان، وسريلانكا، واليمن، والمملكة المغربية، يتم خلالها إجراء ما يقارب 9600 عملية جراحية.