اثنينية الحوار بمركز الملك عبدالعزيز تستعرض دور المرأة في غرس قيم المواطنة

وأضافت: المرأة استطاعت في ظل توجيهات القيادة الحكيمة أن تسجل نجاحات متتابعة على كل المستويات، وأن تقدم نموذجًا مميزًا على كل الأصعدة، وهو ما نراه اليوم في اعتلائها للمناصب القيادية؛ مما أسهم في دعم حركة النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، وهو دليل على أن التغيير لم يعد شعارًا؛ بل أصبح منهجًا وطنيًّا للأخذ بيد المرأة لتنتقل في مجتمعها من الدور القديم المحدود إلى التمكين اللا محدود؛ وتحقيق الفاعلية في أي دور تؤديه.