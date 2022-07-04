احترافية وجاهزية تامة.. شاهد استعراض قوات أمن الحج المشاركة في الموسم

كما استعرضت قوات أمن الحج الآليات والمدرعات الخاصة وطيران الأمن أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ خلال الحفل الذي حضره الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنوّرة، وعددٌ من الأمراء والوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وأعضاء لجنة الحج المركزية، وقادة القطاعات الأمنية، وعددٌ من كبار المسؤولين.