احترافية وجاهزية تامة.. شاهد استعراض قوات أمن الحج المشاركة في الموسم
أكّد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج العليا، جاهزية قوات أمن الحج وكفاءتها العالية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وقال الوزير، عقب رعايته حفل قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1443هـ: "سعدت خلال استعراض قوات أمن الحج اليوم، بالجاهزية والكفاءة العالية لقطاعاتنا الأمنية لخدمة حجاج بيت الله، وفق توجيهات القيادة -حفظها الله- أحيي عزيمتهم وهمتهم، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة ضيوف الرحمن".
وأظهرت قوات أمن الحج، خلال استعراضها، عدداً من الفرضيات الأمنية والاحترافية العالية التي يتميز بها رجال الأمن، والجاهزية التامة لتنفيذ المهام في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
كما استعرضت قوات أمن الحج الآليات والمدرعات الخاصة وطيران الأمن أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ خلال الحفل الذي حضره الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنوّرة، وعددٌ من الأمراء والوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وأعضاء لجنة الحج المركزية، وقادة القطاعات الأمنية، وعددٌ من كبار المسؤولين.