احتضن مباحثات الملك عبدالله وولي العهد.. ماذا تعرف عن قصر الحسينية؟

سُمِّيَ قصر الحسينية بهذا الاسم -وفقًا للديوان الملكي الأردني- لوجوده بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، والقصر حديث فقد بُنِيَ عام 2006، بعد 7 سنوات من تَسَلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ملكًا للأردن عام 1999، ويقع القصر غرب العاصمة عمّان، بجوار حدائق الحسين، ومتحف السيارات الملكي ومتحف الأطفال.