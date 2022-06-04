مدارس الملك فيصل تحتفل بتخريج الدفعة 27 للصف الثاني عشر

احتفلت مدارس الملك فيصل، بتخريج الدفعة 27 للصف الثاني عشر للعام الدراسي 1442- 1443/ 2021- 2022 أمس الأول، بقاعة الأمير سلطان الكبرى بمركز الفيصلية بالرياض، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
جاء ذلك بحضور أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية الأمير بندر بن سعود بن خالد، والأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية والأمير منصور بن سعد، وعدد من الأمراء وأولياء أمور الطلاب المتخرجين وأسرهم.
بدأ الحفل بمسيرة للخريجين، ثم إلقاء كلمة للمشرف العام على مدارس الملك فيصل، مارتن مكلهون، وكلمة للمدير الأكاديمي لمدارس الملك فيصل محمد بهزات؛ حيث أشار إلى أن حفل التخرج يتزامن مع احتفال المدارس بالذكرى الثلاثين لافتتاحها.
وقال "بهزات": "بدأت رحلة الطلاب الخريجين التعليمية منذ 15 عامًا، وتأصلت في المنزل، وامتدت للمدرسة فأثمرت رجالًا قادرين على شق دروب الحياة ومواكبة الصعاب، فشكرًا لكل أم وأب على كل جهد ووقت بذلوه"؛ مؤكدًا ثقته في الطلاب وهم يبدؤون رحلة جديدة بعد تخرجهم؛ داعيًا لهم بأن يتمسكوا بنهج المدارس. وذكّرهم بأن سر النجاح يتمثل في شعارها (العقيدة والعلم والعمل)".
بعدها أعلنت أسماء الطلاب المتميزين في المدارس؛ حيث فاز بجائزة الملك فيصل التقديرية الطالب عبدالله حسين الحميد، وبجائزة الأميرة عفت للتفوق الدراسي الطالب محمد صالح الفريح، وبجائزة الأمير سعود الفيصل للتميز العلمي الطالب محمد نايف الربيعة.
عقب ذلك تم تكريم كل الخريجين، ومشاهدة الحضور مادة مرئية عن المدارس بعنوان: "قصة تتوارثها الأجيال".
وتَضَمن العرض المرئي عن المدارس، كلمة لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، أحد خريجي الدفعة 2001، عبّر فيها عن سعادته الكبيرة باحتفال المدارس بمرور 30 عامًا على افتتاحها؛ معربًا عن اعتزازه وفخره الكبير بمسيرة المدارس وخريجيها وبانتمائه لها؛ متمنيًا استمرار التوفيق والتطور التعليمي للمدارس ومنتسبيها.
ثم ألقى الطالب سلطان المقيرن، كلمة الطلاب الخريجين عبّر فيها عن شكره لحضور ومشاركة آبائهم وأمهاتهم الذين لا يعلو فرح على فرحهم بهم؛ واصفًا سعادتهم: "نحن ثمار قلوبهم وزينة حياتهم".
وألقى الخريج محمد عبدالعزيز القباع، كلمة الطلاب باللغة الإنجليزية، بعدها ألقى الطالب فيصل بن محمد آل سعود، كلمة عبّر في ختامها عن الحزن لفقدان زميلهم الطالب عمر السيوفي الذي كان بينهم بالأمس وافتقدوه اليوم؛ سائلًا الله له الرحمة والمغفرة.
ثم ألقى الطالب إبراهيم عبدالله الخريف، قصيدة شعرية، بعدها شاهد الحضور "أوبريت"، واختتم الحفل بالعرضة السعودية.
- احتفل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بتخرج ابنه "عبدالعزيز".
- احتفل محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، بتخرج ابنه الأمير "فيصل".
- احتفل اللاعب الدولي السابق لاعب نادي الهلال سامي الجابر، بتخرج ابنه "عبدالله"، وكتب تغريدة "فخور بك وبإنجازك، كم تمنيت أن أكون متواجدًا في هذه اللحظة؛ ولكن لوجودي خارج المملكة للدراسة لم أستطع الحضور".
وحرص العديد من أولياء أمور الطلاب الخريجين وأسرهم، على التقاط صور تذكارية مع أبنائهم ومشاركتهم فرحة التخرج.