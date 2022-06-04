مدارس الملك فيصل تحتفل بتخريج الدفعة 27 للصف الثاني عشر

وقال "بهزات": "بدأت رحلة الطلاب الخريجين التعليمية منذ 15 عامًا، وتأصلت في المنزل، وامتدت للمدرسة فأثمرت رجالًا قادرين على شق دروب الحياة ومواكبة الصعاب، فشكرًا لكل أم وأب على كل جهد ووقت بذلوه"؛ مؤكدًا ثقته في الطلاب وهم يبدؤون رحلة جديدة بعد تخرجهم؛ داعيًا لهم بأن يتمسكوا بنهج المدارس. وذكّرهم بأن سر النجاح يتمثل في شعارها (العقيدة والعلم والعمل)".