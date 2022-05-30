"علية الهلال" فنانة تشكيلية طوَّعت أدوات "الفسيفساء" فخرجت بصورة رائعة لولي العهد

وقالت المدير العام للجاليري مضاوي الباز، وهي فنانة تشكيلية: إن السعودية وضعت الفن، خلال السنوات القليلة الماضية، على رأس أولوياتها، فضلاً عن أنه أمسى أحد المحاور الرئيسية في رؤية 2030. لافتة إلى السعودية تشهد حراكًا فنيًّا كبيرًا في السنوات الأخيرة دعمًا للفن والفنانين، وتراهن على الفنان السعودي؛ فالبيئة السعودية غنية وخصبة بالفنون الناتجة من عادات وثقافات، تبلورت نتيجة السنوات. وإحياؤها وتقديمها للعالم، وتعريفه بها بصور تليق بحضورها، واجب لا يجب أن يتجاهله أي فنان أو فنانة تجاه وطنه.