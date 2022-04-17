احتمت من الشمس بأخيها فالتقطها "السهلي".. ويعلق: هذا سر انتشارها الواسع.. وذكَّرَتْني بهذه الآية القرآنية

ويتابع: "توقعتُ منذ الوهلة الأولى انتشار الصورة؛ لأن مثل المواقف بالتحديد في المسجد الحرام تلقى تفاعلًا واسعًا، كما أنها مشهد مؤثر، ونادرًا ما تجد مثل هذه المواقف؛ وبالتالي لا بد كمصور أن تتأهب لمثل هذه اللحظات النادرة؛ فإذا تأخرت لثوانٍ فاتتك اللقطة!".