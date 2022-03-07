اختاره مخرج بريطاني شهير.. "سبق" تلتقي الطالب العطوي بطل فيلم "محارب الصحراء"

وعرف العرب أن أفيال الفرس مرعبة، ولا بد أن يخيفوها؛ لذلك كانوا يقلدون صوت زئير الأسود وهدير الجمال في أحد أهم أيام العرب، ومفاخر قبائل ربيعة، ممثلة في بطون من بكر بن وائل وعنزة بن أسد، وبعض القبائل التي شاركتهم النصر.