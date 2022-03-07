اختاره مخرج بريطاني شهير.. "سبق" تلتقي الطالب العطوي بطل فيلم "محارب الصحراء"

التقت "سبق" الطالب عمر العطوي، أحد أبطال فيلم "محارب الصحراء"، الذي اختاره المخرج البريطاني الشهير "روبرت ويات" لدور رئيسي في الفيلم.
ويحكي الفيلم الذي انتهت من تصويره "استوديوهات MBC" مؤخراً، ملحمة "ذي قار" الشهيرة، وتم تصويره في مدينتَي نيوم وتبوك، ويؤدي العطوي البالغ من العمر 15 عامًا دور "إياس بن قبيصة الطائي" الذي كان قائدًا عسكريًّا وأحد وجوه الحرب الرئيسية.
وحول تجربته الجديدة قال الطالب العطوي إنها تجربة شيقة، وهي الأولى من نوعها بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه استطاع التوفيق بين الدراسة والتمثيل؛ لأنهما شيئان مهمان بالنسبة له، ولا يجب أن تأتي واحدة على حساب الأخرى.
وأضاف: "قصة اختياري أنني كنت مع والدي ندرِّب الهجانة في الفيلم، وممسكًا برسن إحدى الإبل في موقع التصوير، ولم أتوقع أن يتم اختياري، ولكن المخرج قال لي إنني سأجسد شخصية إياد الطائي، وهو شخصية لأحد أبطال الفيلم، وتمكنت بفضل الله من البدء بالتصوير لهذه الملحمة التاريخية الشهيرة".
من جانبه قال مدير متوسطة خبيب بن عدي بتبوك، عبدالرحمن العطوي، لـ "سبق" إن "عمر" أحد طلاب المدرسة في الصف الثاني المتوسط، وممن يشار لهم بالبنان. وأكد أن الطالب العطوي من بين الطلاب المتميزين والمتفوقين داخل المدرسة، ويتميز بالحفظ والمشاركة في الأنشطة الطلابية.
يُذكر أن معركة ذي قار، التي وقعت في أرض المملكة العربية السعودية، انتصر فيها العرب على الفرس قبل 1400 عام في معركة مصيرية، ظهروا فيها بكل شجاعة وعز، ولم يرضخوا فيها لعدو خارجي، إنما توحدوا وكسروا شوكة كسرى وجيوشه.
ويؤكد كُتّاب التاريخ أن المعركة كانت قبل هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بثمانية أعوام، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينها: "هذا يوم انتصفت فيه العرب من العجم، وبي نُصروا".
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن برنامج خطى العرب للباحث والدكتور عيد اليحيى - في رأيه الشخصي - أن العرب في يوم "ذي قار" استخدموا صوت "الدحة" لإخافة الفرس، يمثلهم جيش يقوده الهامرز قائد الفرس، وترتدي كتيبته الأقراط والأساور التي عُثر على بعضها في أرض ذي قار.
وعرف العرب أن أفيال الفرس مرعبة، ولا بد أن يخيفوها؛ لذلك كانوا يقلدون صوت زئير الأسود وهدير الجمال في أحد أهم أيام العرب، ومفاخر قبائل ربيعة، ممثلة في بطون من بكر بن وائل وعنزة بن أسد، وبعض القبائل التي شاركتهم النصر.