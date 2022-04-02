"اركض برجلك".. تعرّف على الفهم الصحيح لهذه الآية القرآنية

ففي الآية الـ 41 من سورة "ص" يقول الله تبارك وتعالى "ٱرۡكُضۡ بِرِجۡلِكَۖ هَـٰذَا مُغۡتَسَلُۢ بَارِدࣱ وَشَرَابࣱ"، يظن بعض الناس أن معنى "الركض" في الآية أي "الجري" والصواب أن معناه أن يضرب "الأرض برجله، وذلك أن نبي ﷲ أيوب قد أنعم الله عليه بالصحة التامة والمال الوفير والولد والسعة، فسلب كل ذلك، حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة إلا وفيه آفة، ومات أولاده وتلف ماله، ومكث ثماني عشرة سنة على ذلك، فدعا ﷲ، فأمره الله أن يضرب الأرض برجله، فينبع الماء، ويغتسل منه، فرفع ما به من ضر ؛ شفى بدنه وأحيا أولاده ومثلهم معهم وأغناه برحمته وفضله، والله أعلم.