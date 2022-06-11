استشاري سلوكي يقدم وصفة مختصرة للإقلاع عن العادات "السيئة والمحرمة"

وتفصيلاً، فقد أوضح استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي (معرفي سلوكي) الدكتور خالد بن حمد الجابري، أن مفتاح التخلص من العادات السيئة أو المحرمة مثل إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية أو العلاقات المحرمة أو المثلية أو الشراب أو غيرها من هذه الأفعال، هو سؤال النفس؛ هل فعلاً تريد التخلص من ذلك الفعل السيء؟ حيث تعد هذه أول خطوة للشخص على الطريق.