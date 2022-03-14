استشاري طب طوارئ ينصح مرضى الربو بعدم الخروج من المنزل خلال فترة التقلبات الجوية

نصح استشاري طب الطوارئ الدكتور سعد الشهراني مرضى الربو بالمكوث في المنازل وعدم الخروج منها قدر الإمكان وإغلاق النوافذ والأبواب وأجهزة التكييف وذلك خلال فترة التقلبات الجوية التي تتزامن مع فترة الانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الصيف مرورًا بالربيع.
وتفصيلاً، أشار الدكتور "الشهراني" إلى أن 15 ٪ من سكان المملكة يعانون بسبب أمراض الربو بحسب إحصائية وزارة الصحة، مشددًا خلال حديثه للإخبارية على ضرورة توفر البخاخات العلاجية والوقائية لدى مرضى الربو خلال هذه الفترة واستخدامها بطريقة صحيحة.
ولفت إلى ضرورة لبس الكمامة في حال الاضطرار إلى الخروج من المنزل وتبديل الملابس وتنظيفها عند العودة إلى المنزل للتخلص من العوالق التي قد تسبب لهم الحساسية.
وذكر خبراء الطقس أن شهر مارس فترة انتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، فيما أشار أطباء إلى انتشار الأمراض الموسمية خلال هذا الشهر.