استشاري طب طوارئ ينصح مرضى الربو بعدم الخروج من المنزل خلال فترة التقلبات الجوية

وتفصيلاً، أشار الدكتور "الشهراني" إلى أن 15 ٪ من سكان المملكة يعانون بسبب أمراض الربو بحسب إحصائية وزارة الصحة، مشددًا خلال حديثه للإخبارية على ضرورة توفر البخاخات العلاجية والوقائية لدى مرضى الربو خلال هذه الفترة واستخدامها بطريقة صحيحة.