استشاري طب نفسي لـ"سبق": الاكتئاب الموسمي يظهر في الشتاء.. والنساء الأوفر حظًا

وفيما يتعلق بعلاج هذا المرض أكد رئيس قسم التوعية الصحية بالمستشفى أن هناك طرقًا عديدة، منها العلاج بالضوء، واستخدام مضادات الاكتئاب، والعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي. وهناك بعض الأساليب التي يمكن اتباعها للحد من ظهوره، مثل التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ، وكذلك المشي لمدة 30 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع، واتباع نظام غذائي متوازن، والنوم بشكل منتظم، وكذلك توطيد العلاقات الاجتماعية، والتواصل مع الأهل والأصحاب.