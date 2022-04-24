"استشاري": ليس كل ألم في الصدر مصدره القلب.. بل الغالبية العظمى ليست منه

وأضاف الدكتور النمر أن بعض الأعراض هذه ليست من القلب، وهي التنهدات والنغزات السريعة المتنقلة في الصدر وتنميل الأصابع، مؤكدًا أنه "إ‏ذا اجتمعت هذه الأعراض معًا فهي من القلب، وهي ألم بين الثديين، ويزداد مع الجهد والانفعال، ويخف مع الراحة، ويصاحبها ضيق تنفس وتعرُّق وغثيان، وينتقل الألم للفك السفلي والذراع الأيسر والأيمن"، مشيرًا إلى أن عدم النوم الكافي من أسباب ارتفاع الضغط في رمضان.