"استطلاع" تَعرض 15 مشروعًا لأخذ المرئيات حولها

من جهتها، قدّمت وزارة الداخلية "مشروع تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور"، ويهدف إلى تغليظ عقوبة مخالفات الأوزان والأبعاد الزائدة عن المقررة نظامًا؛ للمحافظة على الطرق، وإضافة عقوبة مخالفة هروب الشاحنات من محطات الوزن، إضافة إلى تفعيل مخالفة الأوزان على المحاور، وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 28 مايو 2022م.