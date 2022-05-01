استعدادًا لعيد الفطر.. أمانة العاصمة المقدّسة تزيّن شوارع مكة

ويبلغ حجم هذه الشبكة أكثر من (000.150) وحدة إنارة مختلفة القدرات مثبتة على أكثر من (000.117) برج وعامود بمختلف الارتفاعات، أما شبكة الإنارة في المشاعر المقدسة فيبلغ حجم مكوناتها حوالي (20 ألف) وحدة إنارة مختلفة القدرات مثبتة على ما يقارب (5 آلاف) برج وعمود مختلف الارتفاعات, كما تملك الأمانة (60) مقطورة إنارة متنقلة و(13) مولدًا احتياطيًا متنقلًا، تستخدم في الحالات الطارئة.