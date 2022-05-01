استعدادًا لعيد الفطر.. أمانة العاصمة المقدّسة تزيّن شوارع مكة

أنهت وكالة التشغيل والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة جميع تجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن رفعت فرق العمل بالإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة استعداداتها وفق الخطة الموضوعة، وتركيب عدد من لوحات التهاني بالعيد السعيد في عدد من الميادين والطرقات العامة ومداخل مكة المكرمة، إضافة إلى إنهاء أعمال الصيانة من خلال صيانة الإنارة في الطرق والميادين العامة، وتجميل أعمدة الإنارة بأنوار الزينة المختلفة ووضع عقود الزينة استعدادا لعيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الأمانة على تهيئة الأوضاع للمواطنين والمقيمين وزوار أم القرى وتوفير الخدمات المتعدده لهم بإبراز الشوارع والطرقات بالصورة الحضارية الجميلة، خاصة خلال فترات المواسم والأعياد.
يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تشرف على أعمال تشغيل وصيانة شبكة ضخمة للإنارة تغطي معظم الأحياء والمخططات السكنية بما في ذلك القرى ومحافظة بحرة, كما تغطّي هذه الشبكة الطرق الرئيسة والمحورية والميادين ومداخل مكة المكرمة ومواقف حجوزات السيارات.
ويبلغ حجم هذه الشبكة أكثر من (000.150) وحدة إنارة مختلفة القدرات مثبتة على أكثر من (000.117) برج وعامود بمختلف الارتفاعات، أما شبكة الإنارة في المشاعر المقدسة فيبلغ حجم مكوناتها حوالي (20 ألف) وحدة إنارة مختلفة القدرات مثبتة على ما يقارب (5 آلاف) برج وعمود مختلف الارتفاعات, كما تملك الأمانة (60) مقطورة إنارة متنقلة و(13) مولدًا احتياطيًا متنقلًا، تستخدم في الحالات الطارئة.
وتشرف الأمانة على أعمال التشغيل والصيانة بما يضمن استمرار عمل هذه الشبكة بموثوقية وكفاءة عالية، حيث تعالج الأعطال الطارئة وتجرى الصيانة الوقائية عن طريق استبدال المكونات التالفة والتأكد من سلامتها لضمان أدائها بالشكل المطلوب وضمان عدم تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
يذكر أن شبكة ومشاريع الإنارة بالعاصمة المقدسة تحظى بعناية بالغة ومتابعة مستمرة من قبل فرق الأمانة، بهدف الحرص على تقديم أفضل الخدمات لأهالي وسكان وزوار العاصمة المقدسة لينعموا بما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – من إمكانات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.