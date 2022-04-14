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استقال وراتبه 40 ألفًا.. الرئيس التنفيذي لـ"مرسول": نصيحتي لرواد الأعمال الجدد ألا تستقيل إلا في هذه الحالة

قال: لدينا أكثر من 10 ملايين عميل.. وطموحنا الوصول إلى مليار طلب