استقبله المؤسس "أتاتورك".. ما وقائع زيارة الملك فيصل لتركيا قبل 90 عامًا؟

تواكب الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا، اليوم "الأربعاء"، مرور 93 عامًا على تأسيس العلاقات الثنائية بين السعودية وتركيا، والتي بدأت رسميًّا عام 1929 بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بينهما، إلا أن زيارة ولي العهد تتزامن أيضًا مع مرور 90 عامًا مع زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز "الأمير وقتئذ" إلى تركيا، التي جرت في نفس هذا الشهر يونيو عام 1932، وكانت أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي رفيع إلى تركيا، بعد إعلان تأسيس الجمهورية التركية على يد القائد مصطفى كمال أتاتورك في 29 أكتوبر عام 1923.