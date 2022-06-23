اسـتـمـرار تـشـغـيـل 6 مسارات لحافلات مكة في موسم حج 1443هـ

وأوضح المتحدث باسم مشروع النقل العام "حافلات مكة" في الهيئة الملكية الدكتور ريان الحازمي، أن مشروع النقل العام يعمل بالتكامل مع الخطط الموضوعة من اللجان ذات العلاقة لنقل الحجيج في موسم هذا العام، وتتلاءم مع جميع فئات المستخدمين، وتمتاز الحافلات بنظام "هيدروليكي" لتسهيل عملية صعود الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى تجهيزها بأنظمة الحريق والمساعدات الطبية الأولية، وأنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الإلكترونية.